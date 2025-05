Pepe Reina anuncia su retiro tras 26 años de carrera: "Desde esta posición, ya no puedo ofrecer más"

El portero español Pepe Reina anunció este lunes su retiro del futbol profesional luego de 26 temporadas a lo largo de su trayectoria.

El guardameta se retira con 42 años después de jugar en diez clubes diferentes, además de haber sido campeón del mundo y dos veces ganador de la Eurocopa con la selección de España.

Reina se despide después de más de dos décadas ı X: @PReina25

"Ha llegado el momento"

Fue por medio de una entrevista para Movistar+ que Reina dio la noticia: "Se acaba una carrera muy bonita, una vida muy completa, me siento muy afortunado de lo que he vivido", declaró el ahora exportero. "...han sido muchos años, no me lo esperaba, pero creo que ha llegado el momento y me apetece cerrarlo aquí", agregó.

"Al futbol, desde esta posición, ya no puedo ofrecerle más", mencionó Reina en otra parte de la entrevista realizada respecto a su retiro, aunado a la declaración de que esta decisión es algo que lleva pensando un tiempo, pero que el verano pasado encontró un proyecto que le permitió "quitarse la espinita" de aportar algo más.

El portero tiene otras aficiones como el golf ı X: @PReina25

Portero salido de La Masía

Pepe Reina fue formado en La Masía, en donde estuvo prácticamente en todos los equipos de inferiores hasta su salida al Villarreal, donde permaneció por tres años. También militó para clubes como: Liverpool, Napoli, Bayern Münich, Milan, Aston Villa, , Lazio y Como.

Con España tuvo grandes logros, pues formó parte del plantel histórico que consiguió dos Eurocopas y un Mundial entre ellas; también pasó por los equipos inferiores de la selección nacional permitiéndole vivir el proceso completo previo a su consagración como guardameta internacional.

Una de los trofeos que Reina nunca pudo conseguir a pesar de haber militado en equipos importantes como Milan o Bayern fue la Champions League, una de sus asignaturas pendientes.

Vivió dos etapas con Villarreal ı X: @PReina25

