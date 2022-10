Petit sobre Cristiano Ronaldo: 'Su comportamiento es tan egoísta; contamina a el vestidor"

El exfutbolista francés Emmanuel Laurent Petit hizo una fuerte crítica hacia Cristiano Ronaldo y aseguró que con su actitud contamina al vestidor.

En entrevista con RMC Sport, el exjugador del Barcelona reconoció que CR7 es una leyenda del deporte pero también fue duro sobre la situación actual del portugués.

"Es una leyenda del deporte, habrá dejado su huella en él en varias generaciones, sí. Pero este final de carrera no le honra. Cuando miré atrás y analice su retorno al Manchester United, verá como parte de su comportamiento es inaceptable a ese nivel. Cansa a todos: a los aficionados, a sus compañeros... Ya no le quieren en el vestuario porque contamina a todos. Tiene una carrera excepcional en eso estamos de acuerdo ¡pero su comportamiento es tan egoista!", sentenció el francés.

Emmanuel Petit est revenu sur l'affaire Cristiano Ronaldo dans Rothen s'enflamme : "Il fatigue tout le monde : les supporters, ses coéquipiers... Tu as subi un déclassement mais tu ne l'acceptes pas car ton ego est surdimensionné." — RMC Sport (@RMCsport) October 21, 2022

Finalmente, Petit escribió en redes: "Su mensaje de ayer.. No te gusta lo que está pasando con tu club, ya no puedes soportar a tu entrenador Ten Hag, sientes que te están faltando el respeto por lo que has hecho, ¡pero ya no tienes status! Ya no eres el mismo jugador, has sido degradado, has sufrido un bajón, pero no lo aceptas porque tu ego está tan sobredimensionado... ¡Di las cosas de verdad! No tiene defensa".

