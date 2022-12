Piojo Herrera: Reveló por qué no pudo dirigir a la Selección de Chile

Estuvo cerca de La Roja. Miguel Herrera se encuentra actualmente sin trabajo tras ser despedido como entrenador de Tigres, pero el Piojo ha revelado que estuvo cerca de dirigir a la Selección de Chile, pero una cláusula no lo dejó irse a Sudamérica.

“Tuve acercamientos con La Roja en algunas oportunidades, pero tenía una cláusula muy fuerte acá en México que impidió que se concretara. Fueron alrededor de tres conversaciones que tuve con ente de Chile”, expresó el exentrenador de Selección Mexicana para DirecTV Sports.

Asimismo, Piojo Herrera señaló que le ilusionaba dirigir a Chile y que, de hecho, buscó a alguien que cercano de ahí, mientras que se hizo de elogios para el futbol de dicho país, donde dijo que pudiera dirigir a cualquier equipo de ahí.

“Me ilusionaba mucho estar en la Selección Chilena, tener esa cantidad de jugadores de nivel, hubiera sido extraordinario. Es más, yo fui a buscar a Humberto Suazo que acá se transformó en un ídolo en Monterrey.

“Hay equipos muy importantes en Chile. Me da gusto ver la capacidad del futbol chileno. Podría dirigir a cualquier club de allá. Me gusta mucho observarlo, he visto varias veces su país para ver jugadores”.

Finalmente, Miguel Herrera habló sobre los jugadores chilenos y sus favoritos: “Diego Valdés es un jugador extraordinario. En América está atravesando un gran momento, tiene un buen disparo, tiene llegada, pisa las dos áreas, en un jugador determinante. Es el chileno más importante acá en México.

“Al mejor jugador que he dirigido fue a Ibo Basay y como compañero a Rodrigo 'Pony' Ruiz. Fue muy grato, a Ruiz me tocó dirigirlo y lo tuve de compañero. Fue muy profesional y con una capacidad determinante”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AAA: HERMANOS LEE, CON LA OPORTUNIDAD DE TRAER EL TÍTULO A CASA EN LA NOCHE DE CAMPEONES