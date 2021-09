Pipita Higuaín recordó su paso por el Real Madrid: 'Metí 26 goles y trajeron a Kaká y Benzema'

Gonzalo Higuaín llegó al Real Madrid en 2006 después de su pasó y surgimiento en el profesionalismo con River Plate.

Durante siete temporadas, Pipita defendió los colores merengues, pero no todo fue miel sobre hojuelas para el delantero, quien recordó lo complicado que fue figurar en el conjunto español.

"Con Benzema fue una competencia muy sana, pero teníamos que ir al máximo. El año que llega Cristiano, él mete 27 goles y yo 26. El mercado que viene trajeron a Kaká y Benzema. Ahí dije cuántos goles tengo que hacer... Vino Karim e hizo sacar la mejor versión de mí y yo a él. Es un 9 tremendo", reveló Higuaín en entrevista con ESPN.

Cabe aclarar que Cristiano Ronaldo, Kaká y Karim Benzema llegaron en el mismo año (2009) al Real Madrid, contrario a lo que recordó el argentino.

Además, el actual delantero del Inter Miami aseguró que no piensa más en regresar a la selección de Argentina por el bienestar de su familia.

"No lo veo posible volver a la Selección, fueron muchos años de desgaste. Mi cabeza se desconectó completamente de la Selección. Estoy en otra etapa de mi vida, me queda poco. No iría con mi persona volver, sobre todo por los míos, más que por mí. Una mancha más para mí no me haría nada, pero lo hago más que nada por mi hija. Hoy mi prioridad es mi familia, la elección es por ese lado, es una pena. Hoy no cambio por nada del mundo ver a mi hija sonreír", reveló Higuaín.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PELÉ: HIJA DE 'O REI' ASEGURÓ QUE SU PADRE 'SE ESTÁ RECUPERANDO BIEN'