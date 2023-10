¿Por qué Chile quedó fuera como sede del Mundial de 2030?

La Copa del Mundo de 2030 será un hito histórico. Además de festejar el Centenario de los Mundiales, será la primera vez que un Mundial se dispute en tres continentes diferentes. Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán los juegos inugurales, mientras que el resto de partidos se llevarán a cabo en España, Portugal y Marruecos.

Sin embargo, tras el anuncio de la CONMEBOL sobre los partidos inaugurales en dichos países de Sudamérica, la duda de por qué Chile quedó fuera de esta organización salió a la luz.

En un prinicipio, Argentina y Uruguay eran los únicos países contemplados para la organización del Mundial 2030, sin embargo, tras la ampliación de 32 a 48 Selecciones, se añadieron a Paraguay y Chile como posibles sedes.

De estos cuatro países, solo Chile quedó fuera, por lo que Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, señaló que esta decisión fue por parte de la FIFA.

"Originariamente, se hablaba de dos países, Argentina y Uruguay. Después se sumó Paraguay. Más tarde se unió Chile. Es cierto que no está, lo cual no significa que no trabajaremos para que esté. Es una decisión que toma FIFA. Ellos determinan cómo y qué", declaró el mandatario de CONMEBOL.

La decisión de llevar a cabo los partidos inaugurales se dio por diferentes razones de peso. En Argentina es por haber sido Campeones del Mundo en Qatar 2022, en Uruguay por haber sido el país anfitrión del primer Mundial y en Paraguay por ser sede de la CONMEBOL.

Tras esto, Alejandro Domínguez rectificó su compromiso con Chile para que el país sudamericano pueda albergar una competencia de tal magnitud en un futuro.

"Es cierto que en esta oportunidad no está Chile lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla", sentenció.

