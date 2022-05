Premier League: Arsenal derrotó a Leeds y consiguió su cuarto éxito en fila

La aceleración del Arsenal hacia la próxima Liga de Campeones se prolongó este domingo en el estadio Emirates con un triunfo ante el Leeds (4-0) que cae a los puestos de descenso de la Premier, a falta de dos jornadas para el cierre de la competición.

El buen momento del cuadro de Mikel Arteta parece no tener fin. En el momento clave del curso no ha desperdiciado la ocasión de instalarse entre los cuatro primeros. No falla el Arsenal que sumó su cuarta victoria consecutiva ante un rival que languidece y que está en caída libre.

En 10 minutos el conjunto de Arteta tenía el partido en la mano. A los 5, un gran error del meta Ilian Meslier terminó en el gol de Eddie Nketiah que abrió el marcador. Nada le sale bien al conjunto de Jesse Marsch que ha sido incapaz de provocar el giro que se pretendía con la despedida de Marcelo Bielsa.

Nada ha mejorado en el Leeds que encajó el segundo a los diez minutos en una jugada generada por Gabriel Martinelli que volvió a aprovechar el joven y talentoso delantero Nketiah que acumula méritos para ser reconocido en la entidad londinense.

Sin capacidad de reacción quedó el cuadro visitante al que se le oscureció aún más el panorama con la expulsión de Luke Ayling a la media hora por una dura entrada sobre Martinelli. Se quedó con diez futbolistas el Leeds.

Tiró de corazón el equipo de Marsch y aprovechó la relajación londinense. Fue evidente en el tanto que acortó distancias para el Leeds, en un saque de esquina de Junior Firpo que cabeceó a la red el también español Diego Llorente.

No le dio para cuestionar la victoria del Arsenal y evitar caer en los puestos de descenso. El conjunto de Arteta manejó bien el choque ante un rival en inferioridad y condicionado por lo que tenía en juego.

El Arsenal, a falta de tres partidos, es cuarto en la clasificación con cuatro puntos de renta sobre el Tottenham, quinto. El Leeds tiene a uno la salvación.

