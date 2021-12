Alan Pace, propietario del Burnley de la Premier League, reventó a los futbolistas que no quieren recibir la vacuna contra el Covid-19. Esto luego de la suspensión del partido que enfrentaría a su club contra el Aston Villa de Steven Gerrard.

“Me preocupa por varias razones diferentes, pero estas son elecciones personales de las personas. No puede ser, sin embargo, que pongas a todos los demás en riesgo.

Si eligen no vacunarse, es posible que tengan que elegir una carrera diferente. La libertad de elegir algo diferente no significa que usted obtenga los mismos derechos y oportunidades que se le brindan si eligen hacer algo que no es lo mejor para los demás”, dijo Pace para la BBC.

Esta jornada fueron seis los partidos suspendidos por distintos brotes de Covid-19 en los equipos del máximo circuito británico. El Chelsea solicitó la suspensión de su juego contra Wolves pero le fue negada la petición.

