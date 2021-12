Premier League: Guardiola pide a la afición usar cubrebocas

La pandemia de Covid-19 continúa haciendo estragos en la Premier League, pues varios partidos han tenido que posponerse debido a los diferentes contagios.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, pidió a la afición utilizar el cubrebocas, ya que está sorprendido que se use poco.

"Estas personas van a los estadios y pueden contaminar. Hay gente en los estadios que no usa máscaras, y eso es lo que más me sorprende. Caminas por la calle, vas a los grandes centros comerciales, a lugares para comprar regalos para la familia y nadie usa máscaras", mencionó tras el partidazo ante el Leicester City.

De igual forma, el estratega español espera que no vuelvan los encuentro a puerta cerrada.

"No me encantaría. No puedes imaginar lo diferente que es jugar con personas que sin personas. No se compara.

“Al final jugamos, a puerta cerrada para que la economía del futbol mundial sobreviviera, para las emisoras. Gracias a eso, seguimos cobrando nuestros salarios y pudimos jugar al futbol para la gente", añadió.

