Premier League: Ivan Toney apostó 13 veces en contra del Brentford

Ivan Toney, delantero del Brentford, se ha visto envuelto en mucha polémica luego de que se demostrara que el goleador había hecho apuestas de futbol en más de una ocasión. Ahora se decidió que el jugador será suspendido por ocho meses tras sus actos.

La Football Association y la Liga informaron que Toney apostó 262 veces entre febrero del 2017 y enero del 2021, por lo que una comisión independiente encontró culpable al jugador. Dentro de estas a puestas se pudo saber que 126 de esas apuestas estuvieron relacionadas con competiciones en las que el club donde militaba.

Nuevos reportes indican que no sólo apostó entro de la Premier League, sino que también apostó 29 veces en sus partidos, 16 a favor del Brentford y 13 veces en contra. A pesar de esto, la comisión asegura que no influyó en los resultados.

"No hay pruebas de que el señor Toney estuviera en una posición para influir en los resultados de su equipo, porque o no estaba en el equipo o no podía jugar en esos momentos", dijo la comisión.

Toney, además de los ocho meses sin jugar, también fue multado económicamente con una cifra que asciende a las 50 mil libras esterlinas.

