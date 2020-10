Premier League: Portero del Everton no será sancionado por lesionar a Van Dijk

Jordan Pickford, portero del Everton, no será sancionado por la acción peligrosa con la que lesionó a Virgil Van Dijk, que tendrá que ser operado del ligamento cruzado anterior y dirá prácticamente adiós a la temporada.

El defensa holandés tuvo que abandonar el encuentro contra el Everton tras una peligrosa entrada de Pickford que se marchó sin sanción por haber estado anulada la acción por fuera de juego.

La Federación inglesa no sancionará a posteriori al portero puesto que esta solo revisa acciones que no han sido vistas por el árbitro o por el VAR, no siendo el caso de esta.

La acción estuvo invalidada por fuera de juego, por lo que Pickford no recibió ni tarjeta roja ni penalti en contra.

El Liverpool se puso en contacto con la Premier League por lo que ellos entienden no fue un uso correcto del VAR puesto que más tarde les fue denegada la victoria con un tanto de Jordan Henderson que fue anulado por fuera de juego en la construcción de la jugada.

