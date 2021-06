Presidente de la UEFA atacó de nuevo a Agnelli: 'Pensé que éramos amigos'

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha vuelto a arremeter en contra de los clubes fundadores de la Superliga y ahora se fue en contra de la Juventus y su presidente, Andrea Angnelli, de quien aseguró que es algo personal y lamentó que le haya mentido en la cara.

El directivo esloveno clasificó a sus enemigos por el grado de traición que recibió ante la creación del fallido torneo, pero dejó claro que todos tendrán consecuencias por sus acciones.

"Podemos clasificar a los protagonistas en tres categorías. Puse a Andrea Agnelli en el primer puesto. Es algo personal. A mis ojos, este hombre ya no existe. Pensé que éramos amigos, pero me mintió en la cara hasta el último minuto del último día, asegurándome que no tenía nada de que preocuparme cuando el día anterior ya había firmado todos los documentos necesarios para el lanzamiento de la Superliga", declaró Ceferin para el diario So Foot.

"En la segunda categoría coloco a un grupo de líderes que consideré bastante cercanos a mí y que lamento que no me dijeran con anticipación lo que planeaban hacer.

"Finalmente, en la última categoría, están los gerentes con los que no tuve contactos privilegiados. No los culpo, pero ellos también enfrentarán las consecuencias de sus acciones", puntualizó.

