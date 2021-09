Presidente de LaLiga: 'Real Madrid tiene dinero para fichar a Mbappé y Haaland juntos'

Javier Tebas, presidente de LaLiga, habló sobre la economía del Real Madrid y como una buena gestión los últimos meses le podría dejar fichar a dos de los 'peces gordos' del mercado para la siguiente temporadas.

Resaltó como se podrá da este lujo después de vender a algunos jugadores y reforzarse con otros cuantos a coste 0, a diferencia de equipos como el París Saint-Germain que, en su análisis, hace daño al futbol con balances negativos e inversiones estratosféricas con el objetivo de hacerse de la Champions League.

“En Real Madrid han vendido por 200 millones de euros en jugadores. Tienen en caja dinero para fichar a Mbappé y Haaland juntos. No ha perdido dinero. Encima, ha vendido activos", detalló Javier Tebas en la primera jornada de la Semana de la Integridad del Deporte, de acuerdo al diario AS.

"Lo que no es entendible que alguien que pierda 400 millones (PSG), tenga 500 en masa salarial y encima pueda rechazar ofertas como la de Mbappé. Se está fallando en las normas de control de Francia, han abierto para hacer daño al mercado europeo. El sistema de UEFA es erróneo. Estamos yendo al revés de cómo se debe ir.

"Hay que traer inversores, pero no con aportaciones ilimitadas y con pérdidas constantes. En otro sector no se permitiría. Prefieren ganar la Champions y haber perdido mil millones. Así tienen contentos a sus aficionados por haber ganado la Champions , pero te has cargado el futbol. Es muy peligroso”, concluyó al respecto el mandamás del balompié español.