PSG: Alphonse Areola, cedido al Fulham hasta el verano del 2021

El portero francés Alphonse Areola, que en la última temporada jugó cedido en el Real Madrid por el París Saint Germain, militará la próxima campaña en calidad de préstamo en el Fulham, que se reserva una opción de compra definitiva.

Areola, de 27 años, llegado al Real Madrid cedido por el PSG en virtud del traspaso del costarricense Keylor Navas a la entidad francesa, disputó nueve partidos oficiales con el club madrileño: 4 de liga española, 3 de Copa España y 2 de competición europea.

"Estoy muy feliz de que todo esté hecho. Scott Parker (entrenador del Fulham) me llamó y tuve un buen presentimiento. Dijo que realmente me quería. El Fulham es un club histórico en Londres y he escuchado mucho sobre el estadio. Espero que esta temporada sea buena para nosotros. Quiero aportar mi energía y hacer todo lo posible para que este equipo nos mantenga donde pertenecemos”, dijo Areola, en declaraciones facilitadas por el club inglés.

@AreolaOfficiel fue cedido al @FulhamFC hasta el 30 de junio de 2021. El préstamo del internacional francés, que sigue vinculado al Paris Saint-Germain hasta 2023, viene con opción de compra. pic.twitter.com/BYlyeDAPhR — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 9, 2020

Llegado al PSG en 2006, ha sufrido varias cesiones a lo largo de su carrera, entre ellas el Lens (2013-14), Bastia (2014-15), Villarreal (2015-16) y el Real Madrid (2019-20). En medio de su doble estancia en España militó en el PSG.

Entres sus títulos, figura una Copa del Mundo con la selección francesa absoluta (2018), otra con la Sub 20 (2013); y, con sus clubes, 3 Ligas, 2 Copas de la Liga, 2 Copas de Francia y 2 Supercopas francesas con el PSG, y 1 Liga y 1 Supercopa de España con el Real Madrid.

