PSG ofreció el mejor contrato de la historia a Mbappé; percibirá 630 millones de euros

El empresario Nasser Al Khelaïfi le ofreció a Kylian Mbappé el mejor contrato en la historia del deporte para que se quede en el PSG.

Según el diario Le Parisien, el joven jugador francés ganará poco más de 630 millones de euros brutos en los tres años de su contrato.

Recibirá 72 millones por cada temporada y 80 solo por firmar. También recibirá bonos de fidelidad: 70 millones si no sale en 2023, 80 si no sale en 2024 y 90 si no sale en 2025.

En el segundo lugar de esa lista se encuentra su compañero Lionel Messi. El exjugador del Barcelona firmó un contrato de 555 millones de euros, para jugar con el cuadro blaugrana de 2017 a 2021.

En el tercer lugar está Neymar. El brasileño firmó un contrato de 267 millones de euros para jugar en el PSG de 2017 a 2023.

En este ranking también se encuentra el portugués Cristiano Ronaldo, quien con el Real Madrid y la Juventus tuvo contratos de 220 millones de euros.

Gareth Bale y Paul Pogba también aparecen en este listado, el galés firmó un contrato de 178 mde con el Real Madrid y el francés uno de 178 mde con el Manchester United.

Estos datos se publicaron días después de que salió el rumor de que Kylian Mbappé no se siente a gusto en el PSG, que ha contratado a los mejores jugadores del mundo, pero que sigue sin poder ganar la UEFA Champions League.

