PSG: Pochettino no descarta a Mbappé para el juego ante Lyon

El entrenador del París Saint-Germain, el argentino Mauricio Pochettino, no descartó la presencia del delantero francés Kylian Mbappé en el partido liguero que mañana disputarán contra el Lyon, pese a la lesión que sufrió el jugador el pasado miércoles en la Liga de Campeones.

"Se ha entrenado esta mañana con el grupo tomando algunas precauciones. Estamos contentos con la evolución. Tomaremos mañana la decisión de si estará o no en el grupo para afrontar al Lyon", dijo el técnico en rueda de prensa.

El jugador de 22 años tuvo que abandonar el terreno de juego de Brujas el pasado miércoles con una lesión cuyos detalles no han sido comunicados por el club.

El que no figura en la convocatoria para afrontar al Lyon es el defensa español Sergio Ramos, que prosigue su recuperación individual y que todavía no ha debutado con el París Saint-Germain, al que llegó este verano tras no renovar su contrato con el Real Madrid.

"Está en un periodo de preparación individual, está bien, con buena moral. Todos los futbolistas quieren jugar rápidamente, pero estamos serenos y él también", dijo.

Pochettino agregó que Ramos debutará cuando esté recuperado y a nivel del resto de sus compañeros.

