Raúl Jiménez: 'La única forma de mejorar es trabajando y nunca darse por vencido'

The only way to be better is working and never give up, bad result today but face up and keep going.

La única forma de mejorar es trabajando y nunca darse por vencido, mal resultado hoy pero hay que levantar la cara y continuar. pic.twitter.com/hkkVGOjiKJ

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) September 18, 2021