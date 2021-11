Real Madrid: Eden Hazard, baja contra el Granada por gastroenteritis

El centrocampista belga Eden Hazard causa baja para el partido del Real Madrid en el Nuevo Los Cármenes de Granada por una gastroenteritis, como anunció su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, que lamentó un nuevo problema de un jugador que regresó antes de su selección, Bélgica, para llegar en las mejores condiciones al regreso de LaLiga.

"Hazard está como todos los jugadores que no juegan mucho, no está contento. Me molestaría que él estuviese contento en este momento que está intentando superar", manifestó el técnico madridista cuando fue preguntado por las opciones del belga de jugar ante el Granada.

Ancelotti desveló el nuevo problema que sufre Hazard que le obliga a parar el fin de semana. "Tiene mala suerte, ayer ha sufrido una gastroenteritis y no está disponible para el partido. Tiene que estar en casa dos o tres días, no es Covid, pero no le permite estar en el partido de mañana."

Los efectos de un nuevo parón de selecciones que deja la lesión de Gareth Bale y una gastroenteritis de Eden Hazard prueban la fiabilidad de un Real Madrid que pretende su tercer triunfo consecutivo para asaltar el liderato en solitario de LaLiga, en el campo de un irregular Granada que necesita puntos para seguir fuera del descenso.

Si hay un rival que la historia recomienda al Real Madrid para el encuentro con el que retoma el pulso tras un parón, bien podría ser el Granada. Sus doce últimos enfrentamientos ligueros los cuenta por victorias el equipo blanco, con una media de hasta 3,3 goles por partido. Los jugadores de Carlo Ancelotti quieren confirmar la estadística y extender la línea ascendente con la que llegaron los partidos de selecciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FLORENTIO SOBRE LA SUPERLIGA: 'HAY QUE RECORDAR A UEFA QUIÉN ES EL REAL MADRID'