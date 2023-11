Real Madrid empata contra Rayo Vallecano y deja ir el liderato de LaLiga

El Real Madrid dejó pasar una oportunidad de ser colíder de LaLiga después de un sorprendente empate a cero en el Santiago Bernabéu ante un Rayo Vallecano que prácticamente no tiró a puerta en todo el partido pero que supo interpretar el rol defensivo que requería la contienda.

El equipo de Carlo Ancelotti se presentó con algunos cambios en el once inicial, dándole la oportunidad a Luka Modric, que es habitual suplente, y a un Joselu que entró en la punta de ataque por el recién renovado Rodrygo Goes, quien tuvo su oportunidad en la segunda parte. Pese a estos cambios ofensivos, el Real Madrid no creo grandes ocasiones, exceptuando dos claras en la primera parte (sobre todo una de Fede Valverde), que fueron bien solventadas por el portero macedonio Stole Dimitrievski.

La solución Jude Bellingham no fue esta vez definitiva, y el jugador inglés estuvo algo más apagado de lo que es habitual en lo que llevamos de temporada. Muestra de ello fue la segunda parte, en la que ni él ni el resto de compañeros pudieron crear claras ocasiones en la meta del Rayo.

Esa segunda parte transcurrió en un clarísimo dominio de la posesión por parte del Madrid, pero con una alarmante falta de ideas en ataque.

Con este empate, el Madrid aún está, en la segunda posición, dos puntos por encima del Barcelona, si bien el Girona es el líder destacado de LaLiga, de forma sorprendente, con dos puntos por encima del conjunto de Ancelotti.

