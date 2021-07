Real Madrid: Florentino Pérez atacó a medios y a Butragueño en nuevos polémicos audios

Ahora contra los medios. Luego que hace unos días fueran filtrados unos audios donde el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, criticó a exfiguras Merengues como Cristiano Ronaldo, Raúl o Iker Casillas, ahora fue compartido una nueva declaración donde ataca a la prensa española.

En una nueva entrega del diario 'El Confidencial', fue filtrado un audio donde el mandatario de la 'Casa Blanca' va en contra de Marca y Televisión Española.

“Hay que ganar la batalla del Marca y de Televisión Española. Y con eso aislar, no a El País, que no se porta mal, sino a Relaño y De la Morena. El Rondo no va existir más. Si es por meses se lo cepilla enseguida. Si es por temporadas, habrá que esperar al verano. Luis Fernández es talibán madridista. Ya le quitó el contrato a Roberto Gómez, por poner un detalle. El Rondo no existirá más. Va a ser un programa madridista de Ferreras.

“Ahora hay que coger al Marca, macho. Porque con el Marca y la Televisión Española se acabó todo. Ya no tienen a nadie y además a los otros les dará vergüenza quedarse solos, porque ahora mismo el Marca les acompaña. Es acojonante. Lo que ha hecho el Marca es una cosa indigna y miserable y lo que ha hecho Televisión Española siendo pública", compartió 'El Confidencial' tras las delcaraciones de Florentino entre entre marzo de 2007 y octubre de 2012.

LA 'QUINTA DEL BUITRE' TAMBIÉN FUE ATACADA

Finalmente, 'El Confidencial' expuso cómo el presidente Merengue ataca al programa protagonizado por Emilio Butragueño, Michel, Miguel Pardeza, Manolo Sanchís y Rafael Martín, declarando que quieren “vivir toda la vida del Real Madrid, hasta que se mueran”.

“Estos lo que quieren es cobrar 100 millones (de pesetas, unos 600 mil euros) al año del Madrid. Lo tienen muy claro. Pero todos: el Buitre, Míchel, Martín Vázquez, Sanchís… la Quinta del Buitre, entera", declaró Florentino.

