Real Madrid vs Barcelona: Xavi y su revitalizado equipo va a su ‘prueba de fuego’ vs el líder

La primera gran prueba de Xavi Hernández. Después de un par de años deambulando, el Barcelona se han reconciliado con su estilo y han hilado 11 partidos sin conocer la derrota. En puerta está el Clásico, el parámetro idóneo para saber de qué está hecho este renovado equipo culé.

“Es un gran escenario para confirmar el gran momento del equipo. Es un partido para demostrar la personalidad, para jugar en campo contrario y demostrar cuál es nuestro estilo. Si hemos de dar a algún equipo por favorito es al Real Madrid que juega en casa y es líder", mencionó Xavi.

Los dirigidos por Hernández han corregido el rumbo luego de una desastrosa primera etapa en la temporada. Enero pasado cerró con un par de derrotas: ante el Athletic Club en la Copa del Rey y el 2-3 frente a Real Madrid en la Supercopa. Han pasado dos meses desde entonces; el Barcelona no es el mismo.

La línea ascendente tiene al equipo en puestos europeos, en los Cuartos de Final de la UEFA Europa League y con un estilo que ha reconquistado a la afición Blaugrana.

“Sé que venimos en forma, con mentalidad ganadora y en buena dinámica. Esto indica poca cosa, sólo que vamos con ilusión y ganas para competir en el Bernabéu contra un rival en un gran momento de forma”, agregó Xavi.

Al frente tendrán al líder del campeonato, que se encuentra 15 puntos por encima. El Real Madrid ha ganado los últimos cinco clásicos; además, tiene la motivación a tope por el pase a los Cuartos de Final de la UEFA Champions League y por si fuera poco, se presentará en casa con cinco victorias consecutivas en todas las competencias.

Con este panorama, el Clásico promete ser un espectáculo; sin embargo, no todos están invitados. Karim Benzema causará baja por una lesión en el gemelo de la pierna izquierda; el francés es el pichichi de La Liga y ha sido clave en los últimos encuentros de los Merengues.

“Es un jugador que tiene 34 años y a veces le puede pasar. Son molestias muy pequeñas y se ha recuperado muy pronto. Cuando ha vuelto, ha marcado la diferencia. Tenemos otras dos semanas para trabajar con él y luego volverá a marcar la diferencia. No me preocupa que no juegue mañana porque tenemos tiempo para que juegue a final de temporada y marque la diferencia”, expuso Ancelotti.

