Reaparece el mexicano más ferviente seguidor de Boca Juniors

Después de un tiempo desaparecido de las cámaras en el futbol, reapareció el hincha que es mexicano y un ferviente seguidor del Boca Juniors, que hace un tiempo revelara que no se pierde ningún Superclásico desde el 2000.

El fanático fue entrevistado por ESPN durante la inauguración del Mundial de Clubes entre el Inter Miami y Al-Ahly y resaltó el por qué de su fanatismo por el equipo pese a ser oriundo de la Ciudad de México.

Hincha de Boca l CAPTURA

Revela su pasión

“Soy mexicano de nacimiento, argentino de corazón y bustero de sangre. vos me preguntaste ahora que si me hice hincha de Boca, no me hice hincha de Boca, nací hincha de Boca, De Boca no se hace se nace”, resaltó.

El aficionado que tiene raíces mexico-argentino volvió a recalcar que no se ha perdido un solo partido de un Boca Juniors - River Plate en La Bombonera y aseguró que su padre le inculcó la pasión sobre el Xeneize.

Fanático de locura l CAPTURA

El aficionado y su familia reveló un atraco

Cabe mencionar, que el individuo estuvo para un partido entre Boca Juniors y Fluminense en Brasil y en aquella situación un miembro de la familia reveló en una entrevista una emboscada de hinchas del equipo local en la Final de la Copa Libertadores.

Ese momento fue recordado por el fanático donde mencionó que vivieron de todo, incluso sufrió la rotura de una costilla en las playas.

Mundial de Clubes l CAPTURA

Ve todos los partidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA gratis en DAZN. Regístrate ahora: https://prf.hn/click/camref:1011l5brT2

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JOAO MALECK ES ANUNCIADO COMO FICHAJE DE UN EQUIPO FUERA DE MÉXICO