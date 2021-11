Revelaron fuerte discusión entre CR7 y Cuadrado en la Juventus

A través de un documental llamado 'Juventus All or Nothing' (Juventus todo o nada), muestran en uno de sus episodios el momento exacto en el que Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado tienen una fuerte discusión.

Los hechos ocurrieron en el interior del vestidor, debido a un mal rendimiento del equipo durante un partido de Champions League.

Todo comenzó cuando el portugués grita: "Vamos a hacer algo más, ¡qué mierda!, no tocamos nada. Jugamos como la mierda siempre", situación que no le pareció al colombiano y le comenta: "Tienes que ser un ejemplo para todos".

La discusión que tuvieron Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado cuando fueron compañeros en la Juventus las imágenes corresponden al documental Juventus All or Nothing pic.twitter.com/boPd4JHaLK — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) November 25, 2021

Sin embargo, Cristiano continua reclamando y criticando el funcionamiento del equipo, finalizando con la frase: "Es un partido de Champions. Hay que tener personalidad".

Después de que ambos jugadores estuvieran cara a cara, la situación no pasó a mayores y Pirlo, quien fuera el director técnico en ese momento de la Juventus, intervino con unas palabras para tranquilizar el momento de tensión que se vivió por unos instantes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PELÉ RECORDÓ A MARADONA A UN AÑO DE SU MUERTE: "AMIGOS PARA SIEMPRE"