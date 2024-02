RFEF desestima denuncia contra Real Madrid TV; Sevilla no se da por vencido

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) no sancionará los videos de Real Madrid TV en los que, supuestamente, se critican las actuaciones de los árbitros contra el equipo blanco. Al menos no de momento, luego de que el Comité de Disciplina se reunió la mañana de este miércoles y decidió no tomar ninguna medida ante el escrito enviado por Sevilla.

El club andaluz envió el pasado 24 de febrero, previo a la visita al Estadio Santiago Bernabéu, un escrito al comité federativo denunciando una campaña de persecución y hostigamiento por parte de la televisión del conjunto blanco hacia el árbitro Isidro Díaz de Mera, silbante principal del choque, y hacia Pablo González Fuertes, en el VAR.

Sin embargo, según los reportes de la prensa española, el Comité de Disciplina de la RFEF consideró que no era una denuncia para abrir expediente, ya que no se indicó qué parte del código disciplinario se habría infringido por el conjunto blanco. Pese a esto, la entidad de Nervión mantiene su postura y reformulará su denuncia.

De acuerdo con el diario AS, el equipo presidido por José María del Nido Carrasco buscará una forma para que sus demandas no queden en el aire. Lo anterior porque considerar que Real Madrid TV puso en entredicho la imparcialidad arbitral y esto afecta la reputación de LaLiga y los clubes que compiten en ella.

Por ahora, la decisión de la RFEF fue no proceder contra el actual líder de la temporada con 65 puntos, seis más que Girona en la segunda posición y ocho más que Barcelona en el tercer sitio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NO HABRÁ WHISKY: JAVIER AGUIRRE CELEBRARÁ CON UN LIBRO EL PASE DE MALLORCA A LA FINAL DE LA COPA DEL REY