No habrá whisky: Javier Aguirre celebrará con un libro el pase de Mallorca a la Final de la Copa del Rey

En una noche donde el Mallorca se consagró finalista de la Copa del Rey tras un emocionante triunfo en la tanda de penales frente a la Real Sociedad, Javier ‘Vasco’ Aguirre, el estratega mexicano detrás de este éxito, sorprendió al revelar su modesta forma de celebración. Esta vez no será con whisky en las rocas.

“Esta vez no (habrá whisky), voy a leer un nuevo libro mejor, no consiguieron cerveza, a dormir temprano. Me duelen los pies, estoy cansado, no estoy serio”, expresó Aguirre a la cuenta oficial de YouTube del Mallorca.

Javier ‘Vasco’ Aguirre: “No éramos favoritos en las quinielas”

En la conferencia de prensa posterior al juego, el técnico mexicano compartió reflexiones profundas sobre el camino de su equipo hacia la final. "No éramos favoritos, no teníamos por qué serlo. Esa falta de presión nos fue ayudando a crecer en la competición, y hoy llegamos con esa tranquilidad, sabiendo que si te ganan es normal; ya te habían ganado en tu casa. Hubo sufrimiento, pero ya te digo, sabíamos que teníamos mucho por ganar y poco que perder. Si te ganan hoy, es normal", afirmó Aguirre.

El 'Vasco' también aprovechó para agradecer el apoyo incondicional recibido durante su estancia en Mallorca. "Un orgullo. Llevamos dos años aquí, nos ha aceptado la gente bien, nos ha apoyado. Es una forma de devolverles el cariño. La gente en la calle siempre me desea suerte y ánimo. Hoy se van contentos a casa, será una buena noche y mañana ya a pensar en la liga", comentó, subrayando la fuerte conexión con la comunidad local.

Aguirre reflexionó sobre la ausencia de presión y cómo esta dinámica jugó a su favor. "Estábamos sin la presión de entrar a una final. La debían tener ellos, porque nos han ganado siempre; fueron campeones hace un par de temporadas. Es la leche, sí. No éramos favoritos. En las quinielas, no entrábamos en ninguna para llegar a una final. Estuvimos ahí, con esa dosis de fortuna que hay que tener, de presión para el rival. No éramos favoritos tampoco en Girona. Los chicos hicieron un buen trabajo, nos sacudimos un pelín la jetatura de la Real Sociedad", explicó, detallando el camino lleno de desafíos pero también de oportunidades inesperadas.

Con una mezcla de humildad, gratitud y un enfoque estratégico, Javier Aguirre y su Mallorca se preparan ahora para una final de Copa del Rey, ante Atlético de Madrid o Athletic de Bilbao, que promete ser memorable.

