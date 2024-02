Tri Femenil mantendrá equipo completo para la Fase Final de la Copa Oro W

Ninguna romperá concentración a pesar de que terminará la Fecha FIFA. Después del golpe de autoridad que dio la Selección Mexicana Femenil en la Copa Oro W, trascendió que existía la posibilidad de que algunas jugadoras tuvieran que reportar con sus clubes antes de que finalice el torneo.

Sin embargo, RÉCORD pudo confirmar que no se tiene contemplada ninguna baja y que todas las jugadoras de convocadas por Pedro López se quedarán a encarar toda la aventura del Tri en Estados Unidos.

La Fecha FIFA para las jugadoras terminará el próximo 29 de febrero, y no había certeza de que algún club pidiera el regreso de sus jugadoras, ya que ya no estarán obligadas a quedarse en Selección, no obstante, todos los clubes se mantendrán firmes con el apoyo al Tri.

Esta primera edición de la Copa Oro W finalizará el próximo 10 de marzo en el Snapdragon Stadium de la ciudad de San Diego, por lo que se espera que todas las jugadoras reporten con sus equipos después de esa fecha.

