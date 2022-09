Ricardo La Volpe: Confesó que sufrió discriminación en Boca Juniors por 'ser mexicano'

Ricardo Antonio La Volpe fue Campeón del Mundo en Argentina 78, pues fue parte del plantel que le dio su primera gloria a la albiceleste. Por lo que cualquiera podría pensar que es bien querido en su país. Sin embargo, esto no es así, pues el propio entrenador reveló que cuando dirigió a Boca Juniors por su pasado en el futbol mexicano.

“Cuando llegó a Boca no era de ellos, tan es así que me decían ‘el mexicano’: ‘¿Qué quiere este mexicano?’, yo lo escuchaba. La verdad, yo no podía creer… hay cosas en el fútbol que también te enseña.

No le llegaba al grupo y eso es error de un técnico. Increíblemente no me di cuenta de decirle a estas figuras, porque yo sabía qué grupos había, los notas en las concentraciones en qué mesa se sientan, ya sabes cuál es el grupo, los amigos… debí llevarlos a tomar un café, una cena y preguntarles qué piensan, me faltó eso”, señaló en entrevista para TUDN.

Esta anécdota es oro. La grosería que le hizo ‘Cata’ Díaz a La Volpe en Boca Juniors… pic.twitter.com/UD6n2708ru — Alvaro Cruz Santibáñez (@AlvaroCruzS) September 26, 2022

Pero no solo eso, también sufrió groserías por parte de Martín Palermo y Daniel Díaz. Al final de esa gestión, Boca dejó escapar el título que tenía prácticamente ganado.

“Me faltó ser más inteligente. No me dejaban jugar fut tenis. El día antes del partido hago movimientos, refresco memoria, cómo nos vamos a parar en pressing, córner a favor y en contra, media hora. Fut tenis, otros a masaje, y no me dejaban jugar. Estaban Cata con Marino, del otro lado Palacio con Palermo, entonces miro y le digo a Marino: ‘hoy vamos a preparar algo’, era el que sabía que estaba bien conmigo, lo hacía jugar de 10 y estaba contento igual que Gago.

“A Marino lo llaman por teléfono, mentira, era una trampa que habíamos hecho nosotros, él se va: ‘Uy sí, necesitaba esa llamada, gracias’. Me meto a la cancha a jugar, Cata agarra la pelota: ‘No, lo esperamos’, así es el futbol, ni me calenté”, finalizó.

