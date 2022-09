Ricardo Pepi: 'Estados Unidos tiene un estilo de juego idéntico al de Europa'

Ricardo Pepi dejó en claro el amor que le tiene a su selección. Y es que el atacante mexicoamericano aseguró que tienen un estilo de juego muy parecido al que se maneja en Europa, donde milita desde hace algunos años, debido a la posesión de balón que maneja.

"Creo que Estados Unidos juega un futbol muy idéntico al de Europa. Jugamos mucho con la pelota, nos gusta tocar, combinar, meter goles y creo que tenemos un buen sistema con jugadores muy jóvenes que tienen mucho talento", indicó en entrevista con Fox Sports.

Asimismo, el jugador del Groningen de la Eredivisie mencionó que el nivel actual de la MLS no está muy lejos del que tienen las mejores ligas del Viejo Continente. Incluso aseguró que la liga de Países Bajos es un sueño para cualquier atacante debido a la manera en la que se juegan los encuentros.

"ESTADOS UNIDOS JUEGA UN FUTBOL MUY IDÉNTICO A EUROPA" En exclusiva, Ricardo Pepi habló con @lolahernan previo al amistoso de Estados Unidos ante Arabia Saudita... ¡Indudable calidad! "VAMOS OBVIAMENTE A GANAR"#CentralFOX pic.twitter.com/szCdhUdnVU — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) September 26, 2022

"La verdad no hay mucha diferencia entre la MLS y lo que es Europa (...) Creo que la Bundesliga es una liga muy física, la liga holandesa es un sueño para un delantero, es una liga donde se ataca mucho, no se defiende tanto y lo he notado en los últimos partidos muy atractiva para cualquier delantero", opinó Pepi.

Ricardo Pepi está cerca de lograr uno de los objetivos que se planteó al inicio de su carrera, el cual es jugar un Mundial, por lo que dejó en claro que si anota en un partido se sentiría orgulloso tanto él como su familia.

"Este es un sueño como se dijo, desde niño yo soñé en jugar una Copa del Mundo y si se me da la oportunidad creo que estaría muy feliz y también mi familia", sentenció.

