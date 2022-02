Richarlison sobre Messi: ‘Es el mejor del mundo, merecía ganar la Copa América’

Richarlison, jugador de la Selección de Brasil que estuvo presente en la Final de la Copa América ante Argentina, señaló que Lionel Messi merecía ganar este trofeo, pues ya había perdido dos Finales frente a Chile.

El delantero del Everton de la Premier League, sentenció que el triunfo que obtuvo la Selección de Argentina era necesario, y que el ‘10’ era quien más la merecía por su forma de jugar.

“Messi es el mejor jugador del mundo, es de otro planeta. Merecía el título de la Copa América, cuando terminó el partido todos fueron a abrazarlo. Habían perdido dos veces con Chile”, dijo Richarlison para ESPN Argentina.

Además, el medallista olímpico de Tokio 2020 con Brasil, señaló que le tiene la playera del astro argentino. “Yo cambié la playera con él, me gustaría jugar a su lado”, añadió.

También, habló sobre la afición argentina, de quien se ‘enamoró’. “Me encanta el folclore del futbol. Yo lo vivo así. Me emocionó ver al pueblo argentino festejando el título de la Copa América, siento que les dio confianza también al equipo para mejorar su forma de juego”, expresó.

Por último, Richarlison habló sobre cómo cambió el chip de perder la Final de la Copa América y dar lo mejor sí para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde ganó la medalla de oro con la Selección Brasileña.

“Tras perder la Final lloré mucho, quedé muy dolido, me encerré en mi habitación y no quería salir. A los dos días salí para Japón por los Juegos Olímpicos, no me podía permitir seguir triste”, finalizó.

