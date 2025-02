River Plate 'se burla' de Boca Juniors tras eliminación en Copa Libertadores

Boca Juniors firmó una de sus mayores decepciones en tiempos recientes al quedar eliminados de la segunda fase de la Copa Libertadores ante Alianza Lima en la tanda de penaltis. Dicha situación no podía ser ignorada por su acérrimo rival, River Plate.

El mensaje de River Plate

Entre miles de críticas hacia el proyecto de Boca Juniors, que en cuestiones deportivas gestiona Fernando Gago luego de su paso por el futbol mexicano con Chivas, River Plate aprovechó para lanzar un mensaje especial.

“¡Buen día, Millonarios! Faltan 19 días para el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores”, escribió el conjunto argentino a propósito de la eliminación del cuadro Xeneize.

👋 ¡Buen día, Millonarios! Faltan 19 días para el sorteo de la fase de grupos de la #Libertadores 😁⚽️ pic.twitter.com/7D9aZZCxqi — River Plate (@RiverPlate) February 26, 2025

Fuertes críticas al proyecto de Boca Juniors

No obstante, los aficionados no fueron los únicos que han señalado al trabajo de Juan Román Riquelme y en especial al de Gago, sino que, también la prensa argentina lanzó críticas.

“Gago queda herido de muerte y se desangra el presidente, Juan Román Riquelme”, escribió el Clarin. En otro caso, el Diario Olé redactó: “Gago tal vez crea lo contrario, siguiendo la lógica de su discurso en Lima, pero este equipo no sabe sostener situaciones y, con todo y que no hizo un tiro al arco en el primer tiempo, se fue arriba al descanso, y no le alcanzó”.

