Rodrygo quiere que Kylian Mbappé firme con el Real Madrid: "Es un fenómeno"

Rodrygo Goes, extremo del Real Madrid y de la Selección de Brasil, afirmó que le emociona que Kylian Mbappé pueda llegar al Real Madrid. Tras la salida de Karim Benzema del conjunto merengue y no tener un '9' natural, el futbolista brasileño aseguró que Kylian es uno de los mejores del mundo y que le emocionaría que llegara a España.

Durante la concentración de la Selección Brasileña, Rodrygo aseguró que le ilusiona la llegada del delantero francés y fue muy puntual sobre la necesidad del Real Madrid en fichar a un delantero.

"Del 1 al 10, me ilusiona diez porque es un fenómeno, es uno de los mejores jugadores del mundo y sabemos que ahora mismo necesitamos un jugador ahí en esa posición en la que a él le gusta jugar, entonces a mi me da mucha emoción que llegue Mbappé", declaró Goes.

Sin embargo, el nuevo '11' del Real Madrid señaló que Kylian aún tiene contrato con el PSG y que hay que respetar eso.

El francés ha expresado que después de la temporada 2023-2024 no activará su opción de jugador por un año más de contrato con el Paris Saint Germain, por lo que el conjunto francés evaluaría vender a Kylian y que no salga libre el próximo verano.

Para la próxima temporada, el Real Madrid ya se reforzó con Fran García, Brahim Díaz y Jude Bellingham. Sin embargo, todavía buscan variantes en el ataque, pues además de la salida de Karim Benzema, también se fue Marco Asensio, Mariano y Eden Hazard.

