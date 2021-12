Romelu Lukaku: 'No estoy contento con la situación en el Chelsea pero debo seguir como un profesional'

Romelu Lukaku ha tenido una temporada difícil en su regreso al Chelsea, pues además de perderse partidos por una lesión y haber dado positivo a Covid-19, el internacional belga no ha anotado la cantidad de goles que se esperaba.

Sin embargo, en una entrevista con Sky Sports, Lukaku reconoció que no se siente contento con la situación que vive en el conjunto londinense "Físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional", dijo el delantero de los Blues.

También habló de su salida del equipo italiano, Inter de Milan, en dónde el '9' del Chelsea se sinceró y admitió que su salida no se dio de la mejor manera y le pidió disculpas a la afición neroazzurra. "Tengo al Inter en mi corazón, quiero volver a jugar ahí. Quiero desde el fondo de mi corazón volver, no quiero hacerlo al final de mi carrera, quiero cuando esté en mi máximo nivel.", agregó el delantero de la Selección de Bélgica.

Lukaku ha anotado en menos de 10 ocasiones en 20 partidos de la Premier League, confirmando en la entrevista que no se rendirá hasta conseguir su mejor nivel y así poder aportarle cosas al conjunto Blue.

