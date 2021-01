Ronald Koeman: 'A Griezmann no hay que ponerle presión, siempre está luchando'

Ronald Koeman, director técnico del Barcleona, comentó que no toda la presión por anotar goles para el cuadro culé debe de estar sobre los hombros de Antoine Griezmann y que los demás futbolistas al ataque se deben de hacer notar.

"A Griezmann no hay que ponerle presión porque siempre está luchando por el equipo. En los últimos partidos ha jugado bien y ayudando al equipo, marcó dos goles en la final de la Supercopa, pero necesitamos goles de otros jugadores también, no hay que centrarse solo en Griezmann. Están Dembélé, Trincao, Braithwaite... todos tienen que dar un paso adelante", comentó Koeman.

El Barcelona se enfrentará al Elche en un partido correspondiente a LaLiga y el estratega holandés también habló sobre los penaltis que el cuadro blaugrana ha fallado en los recientes partidos.

"No se pueden fallar dos penaltis siendo el Barça, no es serio. No lo entiendo porque tenemos jugadores que pueden marcar. Puede que la causa sea el miedo, no lo sé. Pero ahora no hay la presión del público. Hay que tener la cabeza fría y marcar", opinó Ronald Koeman.

El Barcelona se encuentra en la cuarta posición de la tabla de LaLiga, por lo que una victoria ante el Elche cobra relevancia en el intento de acechar a los líderes madrileños.