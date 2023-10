Santiago Giménez desmiente rumores que lo vinculan con el Real Madrid y Tottenham

Tras su primer doblete en Champions League, Santiago Giménez, delantero del Feyenoord y de la Selección Mexicana, fue vinculado con el Real Madrid y Tottenham debido a unas declaraciones del representante de futbolistas e intermediario de la FIFA, Morris Pagniello. Ante esto, el exdelantero de Cruz Azul ha salido a desmentir los rumores de dicho agente.

A través de sus redes sociales, ‘Bebote’ aclaró que su único representante es su padre, ‘Chaco’ Giménez, con ayuda de Mariel Duayhe, por lo que cualquier rumor que surja fuera de este entorno no es válido, pues solo ellos saben lo que le espera al futuro de la carrera de Santi.

“En las últimas horas han salido declaraciones acerca de mi futuro que han surgido de fuentes lejanas a mi entorno. Ante está situación, me gustaría aclarar, que no tengo representante y que el encargado de mi carrera es mi papá con la ayuda de Mariel. Es importante no tomar en cuenta versiones que no hayan sido realizadas por ellos o por mí”, redactó en su cuenta de Twitter.

Además de desmentir a Pagniello, Santi agradeció el apoyo que ha recibido durante su estancia en Rotterdam y aclaró que en cuanto haya que dar una noticia sobre su futuro, el será el primero en darla sin ningún problema.

“Agradezco mucho la comprensión y el apoyo que todos me muestran día a día. Siempre hemos sido muy abiertos con la información y sepan que en cuanto haya alguna noticia que dar se las haremos saber con mucho gusto”, sentenció.

Cabe recordar que El Francotirador, colaborador de RÉCORD, informó que las declaraciones de Pagniello eran mentiras y lo tachó de “un fraude”, pues dio información errónea acerca del futuro de Giménez.

Desde su llegada al Feyenoord, Santiago Giménez ha jugado 56 partidos, ha anotado 38 goles, tiene seis asistencias y acumula un título de Eredivisie. En la temporada actual, Santi es líder de goleo de la liga de Países Bajos.

