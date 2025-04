Las esperanzas de AC Milan de participar en competencias de la UEFA la próxima temporada son pocas y una de ellas radica en ganar la Copa de Italia. Sin embargo, por ahora su andar en el torneo también es incierto, luego de empatar 1-1 ante Inter de Milan en el juego de ida de la Semifinal, en el cual Santiago Giménez comenzó en la banca.

Por segundo partido consecutivo, el mexicano inició como suplente y aunque tuvo 15 minutos de actividad, poco pudo hacer para recuperar la ventaja de su equipo. El canterano de Cruz Azul tomó el lugar de Tammy Abraham, autor del tanto rojinegro, al minuto 75, tras lo cual el equipo Sergio Conceiçao estuvo prácticamente encerrado en su propio terreno.+

El Derby della Madoninna terminó con empate | AP

Si los Rossoneri llegaron al descanso con el empate sin goles fue gracias al arquero francés, que tuvo un par de intervenciones puntuales para mantener con vida a los suyos. Gracias a ello, apenas iniciado el segundo tiempo Abraham puso el 1-0.

Tras un fallido intento de despeje de la zaga rival, el esférico llegó a los pies del británico que hizo un amague para quitarse la marca y en la media vuelta definió cruzado al minuto 46.

Tammy hizo el tanto de la ventaja para los Rossoneri | AP

Sin embargo, el gol en contra le dio fuerza a los visitantes, que igualaron el marcador al 67' por medio de Hakan Çalhanoglu. Después de varias atajadas, Maignan no pudo detener el disparo del jugador turco, que la prendió con tanta potencia que el arquero francés no pudo desviar el balón.

Hakan Çalhanoğlu GOAL with an incredible strike to level the scoring! ⚽️🇹🇷⚫️🔵



pic.twitter.com/OSKseAHXit

— Inter Xtra (@Inter_Xtra) April 2, 2025