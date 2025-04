Kyle Walker y el regaño a Joao Félix: 'Pásala, aquí ninguno es Messi'

El defensor inglés Kyle Walker mostró su frustración con Joao Félix durante la derrota del AC Milan ante Napoli, en un partido donde el portugués tuvo un desempeño discreto. El incidente rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El Milan cayó 2-1 ante Napoli el pasado domingo en un duelo muy reñido. Joao Félix, quien se encuentra en el club en calidad de cedido por el Chelsea y apunta a salir en el próximo mercado de verano, tuvo una actuación por debajo de las expectativas.+

Walker, visiblemente molesto por la poca participación de Félix y su reticencia a soltar el balón, no esperó al vestidor para manifestar su descontento. Durante la primera mitad del partido, el inglés le exigió directamente: “Joao, pasa el balón, solo pasa el balón. No somos Messi, ninguno aquí es Messi”.

El delantero portugués no respondió al reclamo y simplemente bajó la cabeza. Un video del momento se filtró y en poco tiempo se viralizó en redes sociales, generando debate entre los aficionados.

A pesar de las críticas, Joao Félix tuvo una efectividad del 100% en sus pases, completando 18 de 18 intentos, según datos de Sofascore. No obstante, su escasa participación en el juego (55 minutos en el campo) y su falta de impacto ofensivo generaron frustración en sus compañeros y en la afición rossonera.

El entrenador del Milan, Sérgio Conceição, fue cuestionado sobre la discusión y aseguró que desconocía lo sucedido. Sin embargo, dejó en claro que no le preocupa este tipo de intercambios entre sus jugadores, siempre y cuando se mantengan dentro de los límites del respeto.

"No vi lo que pasó, pero me gusta cuando los jugadores se exigen entre sí. Siempre y cuando haya respeto y no se cruce la línea, es parte del fútbol", comentó el técnico portugués.

