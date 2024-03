"Santiago Giménez renovó con Feyenoord porque no lo vamos a regalar", Dennis te Kloese

Dennis te Kloese, director general del Feyenoord, explicó las razones detrás de la renovación del contrato de Santiago Giménez. Te Kloese destacó el respeto que el jugador ha generado con sus actuaciones y la decisión de aumentar su contrato fue con el fin de no regalarlo a otros clubes europeos.

Giménez, quien hizo 15 goles en la Eredivisie en su primera temporada con el equipo de Rotterdam, se convirtió en una pieza clave para el equipo que se llevó el título de la liga de Países Bajos. Ante esto, Te Kloese subrayó el esfuerzo del jugador y la importancia de mantenerlo en el equipo.

“Renovamos su contrato uno por respeto a lo que hizo, se esforzó mucho, muchos goles, somos campeones y por razones prácticas espantar un poco a los tiburones en el mar de que no le vamos a regalar, obviamente, es un jugador muy importante para nosotros”, declaró el directivo en una entrevista para TUDN.

Asimismo, Te Kloese señaló que no buscan la salida del canterano de Cruz Azul para mejorar su situación económica, sin embargo, dejó en claro que si llegara alguna oferta atractiva para los dos, tomarán una decisión favorecedora para ambos.

"No es necesario que se vaya, económicamente para nosotros, económicamente, pero por otro lado sí hay oportunidades importantes que sean buenas para el club bien y para él, bien, las vamos a escuchar. Aquí creo que está en un buen entorno donde se puede desarrollar, pero tampoco puedo decir que si en el verano viene un equipo grande y a él le interesa y llega un precio que nos conviene… porque de eso vivimos también”, comentó el director general.

A pesar de vivir su peor sequía goleadora desde que está en Europa, Dennis dijo que 'Bebote' tiene una gran mentalidad para salir adelante de las adversidades. De igual forma, dejó en claro que a Santiago no 'se lo come la presión' y es un delantero con mucho por dar.

"Yo creo que en el caso de Santiago, es cuestión de personalidad, porque jugar aquí en el estadio con 47 mil gentes que te exigen en todo momento a veces se notaba mucho que falla un gol pero lo sacude relativamente fácil y al siguiente es gol. No creo que se espanta mucho de la prensa, no creo que se espanta mucho de estar en un estadio, no son experiencias tan nuevos pero se puede enfocar en su desarrollo físico, en su desarrollo técnico y lo hace poco a poco. Creo que siente que tiene mucho apoyo en el club, mucho respaldo en el club y que permite que vaya apara arriba y eso es positivo”, expresó.

Desde su arribo a Países Bajos, Santiago Giménez ha jugado 77 partidos, ha anotado 45 goles y registra ocho asistencias, además de haber ganado la Eredivisie en la temporada 22-23.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CHECO PÉREZ TRAS FINALIZAR 5TO EN LA QUALY DEL GP DE BAHREIN: "SACRIFICAMOS LA CLASIFICACIÓN"