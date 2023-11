Santiago Giménez tras romper su sequía goleadora con Feyenoord: "No tengo nada que perder"

Luego de cuatro partidos sin anotar gol con el Feyenoord y seis si se incluyen los juegos de la Selección Mexicana ante Honduras, Santiago Giménez rompió su sequía goleadora con un triplete ante Excelsior en el duelo correspondiente a la Jornada 13 de la Eredivisie.

Tras esto, Santiago señaló que no se sintió presionado, pues no puede anotar gol en cada partido, sin embargo, remarcó que no teme fallar, pues es parte del juego.

"No siempre se puede ser exitoso. Cometí muchos errores, fallé un penalti, pero no temo de fallar, porque no tengo nada que perder", declaró 'Bebote' en una entrevista para ESPN.

Asimismo, el mexicano señaló que tras su viaje al Continente Americano para los duelos del Tricolor, no tiene ninguna fatiga, por lo que pudo regresar en su mejor nivel con Feyenoord.

"Eso funciona bien, luego haces mucho ejercicio y te recuperas más rápido. Me gusta eso, me sentí muy bien hoy", sentenció.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: EDSON ÁLVAREZ FUE TITULAR Y SALIÓ DE CAMBIO EN REMONTADA DE WEST HAM ANTE BURNLEY