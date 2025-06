Santiago Giménez y su objetivo para la próxima temporada con Milan: “Ganar el Scudetto”

Santiago Giménez tiene claro su objetivo para la próxima temporada con el Milan, el mexicano aseguró que se debe ganar el Scudetto. Cabe mencionar que no tendrá competiciones europeas.

Milan l CRÉDITO X:Santgimenez_

El canterano del Cruz Azul vivirá su segundo semestre con el cuadro Rossoneri y para esta campaña quieren sí o sí el campeonato local, luego de lo mostrado en la temporada pasada.

“La próxima temporada es simplemente pensar en ganar el campeonato. Obviamente no me pongo límites, siempre lo he dicho y lo apoyo: creo que no hay techo para nadie”, resaltó en entrevista con la revista GQ.

Giménez es consciente que la historia del conjunto italiano no se permite conformarse con un segundo lugar: “Es uno de los clubes más importantes de la historia y los aficionados están acostumbrados a ganar, no se conforman con el segundo”.

Milan con Santi l CRÉDITO X:Santgimenez_

Números con Milan

En su primer semestre, Santiago Giménez contabilizó 5 anotaciones en la Serie A con dos asistencias en 14 partidos disputados sumando un total de 670 minutos jugados como Rossoneri.

Subcampeón de Copa

Santiago Giménez y Milan se quedaron con el sabor amargo luego de caer en el partido definitivo por la Coppa Italia ante Bolonia.

Santi Giménez l CRÉDITO X:Santgimenez_

