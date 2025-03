¡Se encienden las alarmas! Dávinson Sánchez sufre fuerte golpe en la cabeza con Alisson Becker

El duelo entre Brasil y Colombia, ha sido un partido vibrante por los primeros puestos en CONMEBOL. Ambos conjuntos nacionales han tenido varias ocasiones de gol, pero como buen duelo sudamericano; ha sido ríspido y cortado.

En un tiro libre a favor de Colombia, el defensa central, Dávinson Sanchez, sufrió un golpe brutal con el portero de la Verdeamarela, Alisson Becker. Ambos jugadores chocaron sus cabezas, cuando el portero salió por el balón, se llevó de frente al colombiano.

🚨 moment in the collision between Davinson Sanchez and Allison.

pic.twitter.com/LeDck4fLza

— Alcides Jr motta (@Alcides80175581) March 21, 2025