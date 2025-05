¿Se salva de la Serie C? Sampdoria mantiene la esperanza para eludir el descenso

Sampdoria consumó su descenso después de empatar con Juve Stabia en la última jornada de la Serie B. El equipo que maravilló al mundo en la década de los noventa, cayó en la Tercera División del calcio, aunque un milagro podría evitar su descenso.

Con información del diario italiano La Gazzetta dello Sport, Brescia, equipo que terminó en el lugar 15 de la Serie B, puede recibir una sanción por parte de Covisoc, organismo encargado de supervisar los balances económicos de todos los equipos del futbol italiano.

Sampdoria | @90sfootball|

Brescia, puede perder cuatro puntos como sanción, todo por pagar los sueldos de miembros del club con un crédito fiscal inexistente. La Leonessa d’Italia, en caso de perder cuatro puntos, se quedaría con 39 puntos (dos menos que Sampdoria).

La Samp se aferra al milagro para lograr permanecer en Serie C, sin embargo, no todo es sencillo. En la Segunda División Italiana, los últimos tres lugares descienden directo a Serie C; pero los lugares 16 y 17, tienen que jugar una serie a ida y vuelta para conocer al cuarto descendido. En caso de que el futbol italiano castigue al Brescia, Sampdoria tendría que jugar esos partidos ante Salernitana, exequipo de Guillermo Ochoa.

Sampdoria | @90sfootball|

La gloria en los noventas

Las grandes glorias del futbol, aún recuerdan a aquella Sampdoria que se paró frente al Barcelona de Johan Cruyff en Wembley. Un equipo comando por Gianluca Vialli y Roberto Mancini, llevaron a aquel equipo blaugrana hasta tiempo suplementario; en donde al minuto 112, Ronald Koeman anotó el gol de la victoria Culé.

