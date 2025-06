Sebastián Ciganda celebra histórico empate ante Boca: 'Todos nos daban por goleados'

Boca Juniors quedó eliminado del Mundial de Clubes 2025 tras empatar 1-1 frente a Auckland City en el cierre del Grupo C, una actuación que selló su tercera posición con apenas dos puntos. El equipo argentino, que llegaba como candidato a avanzar, se despide del certamen sin conocer la victoria y se posiciona como una de las grandes decepciones del torneo.

Por el contrario, Auckland City protagonizó uno de los momentos más emotivos del campeonato. El conjunto neozelandés, compuesto en parte por futbolistas amateurs y semiprofesionales, arribó al torneo como la supuesta víctima del grupo. Luego de sufrir una goleada por 10-0 ante el Bayern Múnich y una derrota por 6-0 frente al Benfica, nadie imaginaba que lograrían contener al multicampeón argentino.

Empataron ante Boca Juniors | AP

Sin embargo, el empate ante Boca significó una hazaña que desató la euforia en las filas del Auckland City. Sebastián Ciganda, portero uruguayo del equipo, celebró el punto obtenido como un verdadero triunfo.

"Todos nos daban por goleados otra vez. Estaban confiados en que Boca nos metía 6", expresó Ciganda en diálogo con Dsports Radio. El guardameta reveló que trabaja como limpiador de piletas y jacuzzis en Nueva Zelanda, y que pidió vacaciones para poder participar del torneo. "No cobré por estos días que estuvimos en Estados Unidos. Si no me las daban, iba a renunciar", añadió.

Destacó el resultado | X

Gracias al empate, Auckland City no solo evitó una tercera derrota estrepitosa, sino que se aseguró un premio económico de un millón de dólares. Además, por su participación en el torneo, recibirán 3,58 millones.

Este premio de acuerdo con el portero sudamericano, será repartido entre todos los integrantes del equipo, cuerpo técnico y staff. Ante esto, cada integrante podría recibir alrededor de 30 mil dólares.

Repartirán el premio entre todos | AP

Christian Gray es felicitado

Christian Thomas Gray, defensor del Auckland City y maestro en formación en escuelas primarias de Nueva Zelanda, se convirtió en el inesperado protagonista del duelo ante el club argentino. En una jugada a balón parado, Gray se anticipó dentro del área y mandó el esférico al fondo de las redes, firmando el único gol del conjunto neozelandés en todo el torneo.

Christian Gray fue nombrado como el MVP del partido tras haber anotado el gol histórico del Auckland City. Tras el partido, sus compañeros lo felicitaron y festejaron al goleador por darles el empate.

