Señalan a árbitro por agredir a jugador en la Liga de Guatemala: 'Es imperdonable'

Jean Jonathan Márquez, futbolista del Deportivo Mixco de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala, acusó al árbitro Wildomar Ramírez de agredir a uno de sus compañeros durante el partido ante el Xelajú MC, en el Torneo Apertura 2023.

El suceso ocurrió cuando el silbante señaló el final del juego sin permitir que Mixco cobrará un tiro de esquina, en un duelo que terminó sin goles y que le costó al Mixco la calificación a la ronda final de la Liga.

Al final del cotejo, el capitán del Mixco denunció una agresión a uno de sus compañeros ante la prensa y asegura que él observó el hecho:

"Yo no lo insulté ni nada. Y viene y a Roque Caballero le tira un codazo. Es algo increíble, que yo no había visto, y lastimosamente los reportados somos nosotros los jugadores. Lo que es imperdonable, yo no había visto nunca que un árbitro le pegara a jun jugador. Es increíble, pero hay que pensar en lo que viene", reveló.

Y agregó: "Nosotros podemos errar igual que ellos y está bien. El resultado puede ser cualquier porque es fútbol. Yo he ganado y perdido miles de partidos. El futbol es así. Pero, yo no había visto que un árbitro, cuando le pedimos el tiro de esquina en la última jugada, porque yo lo único que hice fue pedirle el tiro de esquina, me sacó la roja".

Finalmente, compartió que su denuncia no fue para justificar el resultado negativo para su equipo: "No estoy diciendo esto por el resultado, Xela pudo haber ganado, que las situaciones ajenas al fútbol es lo lamentable. Nosotros quizá no pudimos hacer un mejor fútbol, pero el árbitro se llevó el show hoy".

Luego de lo ocurrido en el partido comenzó la investigación de la transmisión en televisión donde también se observa a un recogepelotas tirarle una leve patada al árbitro durante los momentos de tensión, pero hasta el momento no hay una sanción por parte del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional.

