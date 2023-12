¡Sentimental! Messi y su mensaje a la afición de Argentina: "Fueron injustos conmigo"

A casi un año de ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022, Lionel Messi recordó aquella noche memorable cuando vencieron a Francia en la Gran Final y afirmó que logró cambiar los pensamientos de la afición argentina hacia su persona, después de los tropiezos previos con la Albiceleste donde los títulos no llegaban, pero sí las críticas.

"La pasé mal, mi familia, la gente que me quiere. Fueron muy injustos conmigo y la camada anterior. No soy rencoroso. Es como un triunfo para mí haber cambiado esa situación. Hoy el 95% o el 100% de los argentinos me quiere y eso es hermoso", expresó Messi en la serie ‘Campeones, un año después’.

Respecto a la cábala de no tocar la Copa antes de la Gran Final, Leo aseguró que respetó las creencias hasta la consagración de la Albiceleste, tras vencer en penaltis a Francia en una de las batallas más recordadas en la justa mundialista.

"Por las dudas cuando entré a la cancha no la miré. Dicen que no hay que mirarla ni tocarla, y yo por las dudas no hice ninguna. No la había visto y la primera vez que la vi tenía una luz, brillaba… Era impresionante. Fue como un ‘ya está’. Estaba hermosa”, recordó Messi.

Sobre su participación en el Mundial 2026, el capitán albiceleste aseguró que “hoy en lo único que pienso es en llegar bien a la Copa América y poder disputarla. Pelearla otra vez y tratar de ser campeones".

