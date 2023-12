Lionel Messi y el 'encontronazo' que tuvo con Lewandowski en Qatar 2022: "Sí estaba caliente"

Lionel Messi recordó sus momentos más tensos en la Copa del Mundo de Qatar 2022, Mundial en el que se coronó con Argentina. Dentro de estos sucesos, Leo destacó el 'encontronazo' que tuvo con Robert Lewandowski en el duelo de Fase de Grupos ante Polonia, en el cual aseguró que él estaba molesto con el polaco por unas palabras referentes al Balón de Oro.

Y es que Messi, luego de ganar su séptimo Balón de Oro, aseguró que Robert debió ganarlo un año antes, a lo que el mismo delantero polaco contestó después: "Me hubiera gustado que sus palabras fueran honestas y no algo vacío". Ante esto, el exjugador del Barcelona se mostró molesto, pues asegura que no merecía esa respuesta de Lewandowski.

"Me habían molestado la verdad las declaraciones que había hecho porque cuando yo gané el Balón de Oro y dije lo que dije lo sentía de verdad. Y que él hable de la manera en la que habló la verdad que me molestó. ¿Si lo volví a gambetear porque era él? Sí, en ese momento estaba molesto porque me parecía que no correspondía. Lo que salió no era lo que él decía", declaró Leo en un documental de Star+.

A pesar de ese enojo, Messi señaló que tras finalizar el partido, el cual ganó Argentina 2-0, tanto Leo como Robert hablaron. Tras un cruce de palabras, ambos llegaron a la conclusión de que solo fue un malentendido, por lo que todo quedó arreglado.

"Después del partido con Polonia nos cruzamos y lo hablamos. La verdad que fue un malentendido. En ese momento sí estaba caliente pero después nos cruzamos, hablamos y quedó todo bien", comentó.

De igual forma, al astro argentino mencionó que con la llegada de Lewa a Barcelona, las cosas también se suavizaron en cuanto a ese tema y se dejó en el pasado. Sin embargo, Messi recalcó que si le habían molestado las palabras del polaco.

"Después fue al Barcelona, nos cruzamos estando él en el club y hablamos muchas cosas del club, de la ciudad y obviamente quedó todo bien. Pero sí me había molestado", sentenció.

