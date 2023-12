Carlo Ancelotti se sorprendió al ver a Jude Bellingham en el Real Madrid: "Tiene cosas de Kaká"

El inicio de Jude Bellingham con el Real Madrid ha hecho que la nostalgia vuelva al Santiago Bernabéu, pues hasta el momento, los numeros del futbolista inglés son los mismos que los de Cristiano Ronaldo, ya que en sus primeros 16 juegos, ambos anotaron 15 goles con la camiseta blanca.

Esto ha hecho que Carlo Ancelotti, director técnico de los merengues, se acuerde de una leyenda del futbol, pero no exactamente de CR7. En conferencia de prensa previo al partido contra Granada de LaLiga, el italiano aseguró que cuando ve a Jude, se acuerda de Kaká, pues al igual que Bellingham, el brasileño sorpendió a Carlo la primera vez que los vio jugar.

“A Di Stéfano no le vi jugar. He visto jugar a Cruyff y a Zidane y creo que con Bellingham me sorprendió como cuando vi por primera vez a Kaká. Tiene cosas de Kaká. No estoy diciendo que sean iguales pero sí que tienen cosas en común”, comentó Ancelotti.

De igual forma, el estratega del Madrid señaló que el cuerpo técnico no le pide a Jude hacer goles, sin embargo, él logra marcar por la gran hablilidad para encontrar los espacios y oportunidades de frente al arco rival.

“No, yo creo que nunca le hemos pedido a Bellingham marcar goles. Lo está haciendo porque tiene esta fantástica habilidad de llegar al área rival en el momento justo. El respeto que tenemos por él, es por el trabajo que hace... no por los goles”, expresó Carlo.

A pesar de la virtud goleadora de Bellingham, el cuadro merengue tiene un 'problema', pues en su plantilla solo cuenta con un '9' nominal: Joselu. Ante esto, Ancelotti fue cuestionado sobre la necesidad de reforzar el ataque, a lo que respondió que no hace falta, pues además de no usar delantero centro con su nuevo esquema, la plantilla es basta para competir.

“No, es un tema completamente distinto. El planteamiento del club con respecto a la plantilla ha sido fantástico, las lesiones son un problema de calendario”, sentenció.

