Sergio Ramos: Sevilla quiere de vuelta al central español antes de su retiro

Sergio Ramos, el veterano defensa central, sigue en busca de un nuevo equipo, pues terminó contrato con el Paris Saint-Germain y de momento se encuentra como Agente Libre, pero no será por mucho tiempo, pues varios equipos se encuentran detrás de los servicios del ex ‘4’ del Real Madrid.

Uno de ellos es el Sevilla, a pesar de que la semana pasada hayan dejado en claro que el equipo busca otras opciones, pero la realidad es que el cuadro del Ramón Sánchez-Pizjuán no está nada bien en la zaga defensiva y prueba de ello fue la derrota en ante el Valencia en la Jornada 1 de LALIGA.

Además, de acuerdo con AS, Ramos no vería con malos ojos el regresar al Sevilla, equipo donde debutó antes de triunfar con el Real Madrid y con la Selección de España, por lo que las puertas siguen abiertas por si el 31 de agosto (o antes) él no tiene equipo nuevo, y pueda iniciar su camino al retiro.

Asimismo, la afición sevillista espera con los brazos abiertos a Sergio Ramos rumbo a la recta final de su carrera como profesional, y esperan un gesto del central para regresar a su casa de origen.

Pero la decisión final la tiene Sergio Ramos, si se inclina por una declaración de amor hacia el Sevilla o si acepta antes una de las ofertas que tiene en la mesa, como en Arabia Saudita, Turquía o en la MLS.

