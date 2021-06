Sergio Ramos ya había aceptado oferta del Real Madrid pero fue demasiado tarde

Durante la conferencia en la que el defensa Sergio Ramos se despidió del Real Madrid, exhibió una situación que le hubiera permitido alargar su estancia con en el cuadro merengue, la cual ya no se pudo concretar.

“Son reuniones privadas que quiero mantener así por respeto a mi club, mi presidente y a mí. Se me comunica por mi agente hace una semana y nos quedamos sorprendidos. Nunca me dieron un plazo para decir sí o no. Estábamos en negociación, se me comunica y les digo que acepto la oferta, pero era tarde. No tengo rencor ni busco resentimientos. Es un hasta luego, no un adiós”, comentó el ex capitán madridista.

Ramos reveló que en caso de haber tomado la renovación su sueldo sería rebajado y solo se le ofrecía jugar un año más con el equipo, cuando él quería dos, aunque resaltó que el tema económico no era el problema.

“Me remonto a la liga del confinamiento. A raíz de ahí me ofrecieron ampliar mi contrato, pero por el Covid se retrasó. Estos últimos meses, el club me hace una oferta de un año con el rebaje de sueldo, pero el dinero nunca fue un problema. Lo mío no era tema económico, sino de años, tranquilidad y continuidad para mi familia".

El defensa contó que no se le informó la fecha en la que tendría que dar respuesta al club, así que cuando aceptó la propuesta le notificaron que ya no era vigente el trato.

“Recalco que el tema económico no era problema. Quería dos años y el club me daba uno. Había charlas y acepto la oferta con la rebaja de salario, pero me dicen que ya no hay oferta. Hasta el 30 de junio tengo contrato y digo que sí a la última oferta, pero me dicen que hay una fecha de caducidad y no me enteré”, contó el futbolista español.

En su comentario final, Sergio Ramos comparó su abrupta salida con conflictos de familia, y destacó que él se quedará con los mejores recuerdos de su paso por el club merengue.

“Florentino me trajo al Real Madrid y no voy a hacer una declaración contra él. En las familias hay peleas y discrepancias, pero me quedo con el cariño de hoy en el evento. Los malentendidos quedan en el pasado y me quedo con lo bueno. Así quiero que se recuerde, no quiero un enfrentamiento, pero sí que se sepa la verdad”, concluyó el jugador.

