Simeone sobre no saludar a otros DT en los partidos: 'La falsedad no me gusta'

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, opinó que el duelo de mañana contra el Liverpool en la Liga de Campeones no es una revancha de la eliminatoria de octavos de 2020, cuando los rojiblancos ganaron 2-3 y superaron a los ingleses, porque "en el fútbol no hay revancha", de manera que el de este miércoles será "un nuevo partido".

"En el fútbol no hay revancha. Cuando dicen 'la revancha de aquel partido en Anfield', no, aquel ya pasó, nos tocó avanzar a nosotros y eso no vuelve más. Mañana es un nuevo partido y tendrá las consecuencias de este partido, pero aquel quedará para el recuerdo de los atléticos", consideró Simeone en rueda de prensa.

Al final de duelo de ida en el Metropolitano, en el que el Liverpool ganó 2-3, Klopp fue a buscar a Simeone para saludarlo, pero el argentino no estaba porque su costumbre es abandonar el terreno de juego nada más concluye el encuentro, una situación que fue leída de forma polémica, pero que el argentino explicó después.

"Lo expliqué después del partido, no me gusta saludar después del final de los partidos porque entiendo que las emociones por parte de laso entrenadores son diferentes. Entiendo que en Inglaterra es caballerosidad, pero no lo comparto porque la falsedad no me gusta. Sigo los sentimientos que tengo y a partir de ellos me comporto", volvió a aclarar Simeone.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHAMPIONS LEAGUE: CRISTIANO RONALDO RESCATA EMPATE PARA EL UNITED ANTE EL ATALANTA

Respecto a lo que opina de su rival este miércoles, el técnico argentino dijo que no lo conoce como persona pero si valora "el grandísimo entrenador que es" y "el gran trabajo que hizo en los clubes que estuvo". "No suelo opinar de los (entrenadores) rivales, porque tengo códigos y los entrenadores entre nosotros tenemos que respetar esa situación", añadió.