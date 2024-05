¡Otra vez! Staff repartió medallas a Barcelona Femenil tras la Copa de la Reina

Barcelona logró su décima Copa de la Reina este sábado tras vencer 8-0 a la Real Sociedad. Sin embargo, la celebración blaugrana se vio opacada por la polémica al momento de la entrega de las medallas, ya que fue el personal del equipo quien tuvo que repartirlas entre las jugadoras.

En uno de los videos del momento de la premiación incluso se aprecia cuando Salma Paralluelo pregunta "¿Es una broma?" al no haber una ceremonia de premiación. Esto provocó críticas por la poca atención de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) en las competencias femeninas.

En 2023, en la Supercopa Femenil de España, misma que también ganó Barcelona ante la Real Sociedad, tampoco hubo personal de la RFEF para premiar a las jugadoras. Mientras que en la Supercopa varonil, celebrada en Arabia Saudita, sí se realizó una premiación con "bombo y platillo".

La RFEF argumentó que hay un protocolo en el que las medallas se entregan en palco y el otro en el que se hace en campo y aseguró que la distinción depende del estadio y las facilidades operativas de cada inmueble, no de si es la rama femenil o la varonil, pero la polémica se mantuvo.

A diferencia de esa ocasión, en el caso de la Copa de la Reina sí se realizó el mismo protocolo que hace un mes en la Final de la Copa del Rey entre Mallorca y Ahtletic Club. En dicho compromiso, Iker Muniain, capitán de los Leones, recibió su medalla de manos del staff; mismo caso que este sábado con Alexia Putellas, luego de que ambos capitanes subieron a la tribuna por su trofeo.

"Justo me estaban comentado que el protocolo en la Copa del Rey masculina el protocolo es igual. Si es así como está organizado, no sé qué decirte", declaró Mariona Caldentey cuando se le preguntó sobre la polémica. "La verdad que no sé cómo fue el año pasado cuando nosotras no estuvimos, no sé si fue diferente o no. Nos hemos reído un poco, obviamente, es algo que nosotras no podemos controlar".

