Stoichkov arremetió contra Van Gaal: 'Estaba obsesionado con Cruyff'

Hristo Stoichkov coincidió con Louis van Gaal en el vestidor del Barcelona la primera mitad de la temporada 1997-1998, tiempo suficiente para que el exdelantero búlgaro se creara una mala imagen del aquel entonces técnico holandés.

El ahora comentarista indicó los choques que llegó a tener con el estratega cuando este intentó hacer olvidar el mandato de Johan Cruyff en el banquillo blaugrana.

“El primer día que llegó al vestuario comenzó a decir que aquello olía a Johan Cryff. '¿Y tú a qué quieres que huela? ¿A mierda?', le respondí. ¡El primer día!”, dijo el exariete en entrevista para El Mundo. “Tenía envidia de que en ese vestuario hubiera un equipazo. Pep, Sergi, Amor, Luis Enrique, Figo, Vitor Baia, Roger, yo... ¿Cómo podía decir que aquello olía a Cruyff?.

“Enajenado mental ¿Cuántos entrenadores del Barcelona han entrado a un vestuario u han hablado así Yo no lo entendí. Él tenía obsesión con Cruyff, tan grande, tan grande que él mismo cavó su propia tumba. Un par de veces le dije en la cara 'A mí no me vas a quitar la ilusión de jugar futbol. Mira dónde estoy yo y hasta donde llegaste tú como futbolista. Te echaron del Ajax porque no valías nada'”, añadió el búlgaro dos veces Balón de Oro.

